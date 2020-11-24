Bartın'da öğretmenler çektikleri kliple kentin tanıtımını yaptı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Bartın'da öğretmenler çektikleri kliple kentin tanıtımını yaptı

24.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:29
Bartın'da öğretmenler çektikleri kliple kentin tanıtımını yaptı

Bartın'da görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları "Benim Adım Öğretmen" isimli video klip ile hem günlerini kutladı hem de görev yaptıkları kentin tanıtımını gerçekleştirdi.

Bartın'da görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları "Benim Adım Öğretmen" isimli video klip ile hem günlerini kutladı hem de görev yaptıkları kentin tanıtımını gerçekleştirdi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek, söz ve müziği Aysel Cihan Karaman'a ait "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendiren Bartın Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, bir klip hazırladı.

Müzik ve diğer branşlarda görev yapan 9 öğretmen ile 5 öğrencinin yer aldığı klibin çekimleri, 3 bin yıllık geçmişe sahip Amasra ilçesi başta olmak üzere İnkumu, Güzelcehisar tatil köyleri ile kent merkezindeki tarihi ve turistik yerlerde gerçekleştirildi. İnternet ortamında paylaşılan klip, çok sayıda kişiden beğeni aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AA muhabirine, öğretmenlerin yaklaşık 2 ay süren emekleri sonucu ortaya güzel ve başarılı bir çalışma çıktığını söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, ortaya çıkarılan klibe de yoğun bir emek verildiğini ifade eden Çandıroğlu, "Çalışmada emeği geçen öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum. İzlediğimizde ne kadar emek verildiği ortaya çıkıyor. Çalışmayla öğretmenlerimiz, özel günlerini kutlamanın yanında ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sunmuşlar. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevi başında şehit olmuş meslektaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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