Bartın'da 3 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde 3 sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakınları adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan bir hastanın yakınları ile doktor Halit Muhittin arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhittin'e saldıran hasta yakınları O.S. ve T.A, araya giren doktor Aslı Bilge İpek ve temizlik personeli Berat Şaşkın'a da sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Hastane görevlilerinin acil durum kodu bildirmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Doktorlar ve temizlik görevlisinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.S. ve T.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sizi burada delik deşik ederim' diye tehditte bulundu"

Doktor İpek, gazetecilere, diyalize bağlanan ve yoğun bakım yatışı bekleyen bir hastaya yakınlarının su vermek istediğini ancak bunun zararlı olduğunun söylendiğini belirtti.

Bunun üzerine hasta yakınlarının fevri davranışlarda bulunmaya başladıklarını ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"O sırada küfürler, tehditler, hakaretler savrulmaya başlandı. Şahıslardan bir tanesi sürekli 'Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın diyordu ve elini beline davrandı, 'Sizi burada delik deşik ederim.' diye tehditte bulundu. Hamle yapamasın diye kollarını tuttuk ve o sırada arbede çıktı ve bir şiddet durumuna maruz kaldık. Sonra beyaz kod verdik ve polisler gelerek şahısları uzaklaştırdı. Hastayı da yoğun bakıma yatırdık, tedavisi orada devam ediyor. Biz kişilerden şikayetçi olduk. Vücudumuzda darp izleri oldu. Doktor beyin boğazında bir kızarıklık oldu. Benim el bileğimde bir incinme oldu, kolumda morluklar oluştu. Yine temizlik görevlisi arkadaşımızın ellerinde ve yüzünde sıyrıklar oldu."

Doktor Halit Muhittin de hasta yakınlarının bir anda kendilerine fiziki saldırıda bulunmalarına çok şaşırdığını ifade ederek, "Biz sinirlenen hasta yakınlarına alışkınız. Biz onları idare etmeye çalışıyoruz ama bu olayda bir anda saldırıya geçmeleri bizi çok şaşırttı, çok üzdü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı