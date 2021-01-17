Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

BARTIN VALİSİ TEDAVİ ALTINA ALINAN GEMİCİLERİ ZİYARET ETTİ

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi'nde kurtarılan gemi personeliyle görüştü. Tedavi altına alınan bir gemici büyük bir dalganın gemiyi ikiye ayırdığını belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Kurtarılan 6 gemicinin hastanede tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR