Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)
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Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

17.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:12
Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

BARTIN VALİSİ TEDAVİ ALTINA ALINAN GEMİCİLERİ ZİYARET ETTİ Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi'nde kurtarılan gemi personeliyle görüştü.

BARTIN VALİSİ TEDAVİ ALTINA ALINAN GEMİCİLERİ ZİYARET ETTİ 

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi'nde kurtarılan gemi personeliyle görüştü. Tedavi altına alınan bir gemici büyük bir dalganın gemiyi ikiye ayırdığını belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Kurtarılan 6 gemicinin hastanede tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  


Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)
Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)
Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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