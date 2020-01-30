: Barış Yarkadaş da Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gitmesini eleştirdi

30.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:41

Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken'e kayağa giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"DOĞRU OLMAMIŞTIR"

Siyasetçi olarak İmamoğlu'nun attığı her adıma dikkat etmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önce Elazığ'ı ziyaret edip oradaki yardımlara destek olması, peşinden İstanbul'a dönmesi, İstanbul'dan da Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır. Tatil yapmak herkesin hakkıdır. Ancak 41 insanın ölmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun o tatile gitmesi, o fotoğrafları vermesi yanlış olmuştur. Tatilin zamanlaması kesinlikle yanlış olmuştur" dedi.

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR"



Açıklamasının devamında "Sayın İmamoğlu bu hatayı yaptı, bu hatadan bir an önce dönmeli. Ve inatlaşmamalı. Ben kendisini dostane uyarıyorum" diyen Yarkadaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Yayına gelirken Bekir Ağırdır'ın bir röportajını okudum. Hiçbir siyasetçi kendisini vazgeçilmez olarak görmemeli. Siyaset sizi bir noktaya taşır. Çok zor çıkarsınız zirveye ama çok kolay inersiniz. Çok nankördür yani. Bir günde ne olduğunu anlayamazsınız. Bunu niye söylüyorum. Bekir Ağırdır'ın çok önemli bir araştırması var. Diyor ki, 15-18 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 70'i bu siyasetçilerle olmaz diyor. Daha vahimi var. 18-24 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 64'ü de bu siyasetçiler ve partilerle Türkiye bir yere gitmez diyor. Bu tüm siyasetçilerin kulağına küpe olmalı. Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir. Siyasetçi toplumun nabzını tutmak, toplumun değerleri ile hareket etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

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