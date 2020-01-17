Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

17.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:38

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Şehitlerin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan dua etti.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu.



Piyade Binbaşı Tombul 'un naaşı Eskişehir'e, Piyade Teğmen Bilir'in cenazesi Tokat'a gönderildi.

Tombul'un evli ve iki çocuk babası, Bilir'in ise bekar olduğu öğrenildi.

Aynı terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın naaşı, memleketi Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: AA