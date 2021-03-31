Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok" şeklindeki paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlığın yanıtında "Konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" ifadeleri yer aldı.

Yapmış olduğu sivri çıkışlarla adından söz ettiren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, şimdi de koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Atay, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BAKANLIK'TAN YANIT GECİKMEDİ

Atay'ın bu paylaşımına yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından gönderinin altına yapılan yorumda "Barış Bey, konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" ifadeleri yer aldı.

İşte Atay'ın paylaşımı ve Bakanlığın yanıtı;

BAKAN KOCA: AŞI SAYISI 10 GÜN İÇİNDE 4.5 MİLYONA TAMAMLANACAK

Fahrettin Koca, dün Biontech-Pfizer aşısının ne zaman başlayacağına ilişkin soruya yanıtlarken, "Biontech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Biontech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak." demişti.

AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYONA YAKLAŞTI

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşı uygulaması ilk olarak öncelikli gruplarda başladı. 60 yaş, riskli ve kronik hasta grubunda olan aşılama grubu daha sonra emniyet, güvenlik ve yargıdaki çalışanlarla devam edecek. Öte yandan şu anda Türkiye'de 15.918.739 kişi koronavirüs aşısı olmuş durumda.