Barcelona PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları

Barcelona PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor. Bu etabın kritik maçlarından birinde İspanya temsilcisi Barcelona ile Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de sahadan galip ayrılmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyor.