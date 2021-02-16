Barcelona PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları
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Barcelona PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları

16.02.2021 18:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:34
Barcelona PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları

Barcelona PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor. Bu etabın kritik maçlarından birinde İspanya temsilcisi Barcelona ile Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de sahadan galip ayrılmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyor.

Barcelona ile Paris Saint-Germain bu akşam Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda mücadele edecek. Çeyrek final öncesi önemli bir viraj olan bu müsabakanın ayrıntıları da futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Barcelona PSG maçının ayrıntıları...

BARCELONA PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona ile PSG maçı 16 Şubat Salı günü Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER MEVCUT

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.

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