Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Barbaroslar Fatih Sultan Mehmet kimdir, kim canlandırıyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"Suat Karausta" kimdir, kaç yaşında, nereli?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Fatih Sultan Mehmet karakterini Suat Karausta canlandırmaktadır.

SUAT KARAUSTA KİMDİR?

Suat Karausta 1973 doğumludur. Suat Karausta, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Suat Karausta, mezun olduktan sonra ilk olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlamıştır. Birçok dizide rol alan Suat Karausta son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştır. Dizide ilk olarak 6. bölümde görülmüştür.

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