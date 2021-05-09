'Barbaros'un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz
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'Barbaros'un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz

'Barbaros'un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı dizinin ana kadın karakteri için Şeyma Korkmaz'a teklif gittiği öğrenildi.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı dizinin ana kadın karakteri için Şeyma Korkmaz'a teklif gittiği öğrenildi. Oyuncuyla geçtiğimiz hafta toplantı gerçekleştiren yapım şirketinin Korkmaz'a sıcak baktığı ve kadın karakterin netleşmesinin ardından dizi ekibinin sete çıkacağı öğrenildi. "Barbaros" yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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