'Barbaros'un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı dizinin ana kadın karakteri için Şeyma Korkmaz'a teklif gittiği öğrenildi.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı dizinin ana kadın karakteri için Şeyma Korkmaz'a teklif gittiği öğrenildi. Oyuncuyla geçtiğimiz hafta toplantı gerçekleştiren yapım şirketinin Korkmaz'a sıcak baktığı ve kadın karakterin netleşmesinin ardından dizi ekibinin sete çıkacağı öğrenildi. "Barbaros" yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet