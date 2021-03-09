Baraj Zahra kim? Baraj Zahra gerçek adı ne? İman Casablanca kimdir?
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Baraj Zahra kim? Baraj Zahra gerçek adı ne? İman Casablanca kimdir?

09.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:43
Baraj Zahra kim? Baraj Zahra gerçek adı ne? İman Casablanca kimdir?

Her Salı FOX ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Zahra karakteri dikkat çekmekte. Baraj Zahra kim? Baraj Zahra gerçek adı ne? İman Casablanca kimdir?

Baraj dizisinde Zahra karakteri güzelliği ve oyunculuğu dikkat çekmekte. Baraj dizisi Zahra karakteri merak edilip araştırılıyor. Peki, Baraj Zahra kim? Baraj Zahra gerçek adı ne? İman Casablanca kimdir?

BARAJ ZAHRA KİM?

Baraj dizisinde ilk bölümden itibaren oyunculuğu ile dikkat çeken ve Zahra karakterine hayat veren isim İman Casablanca. Başarılı isim ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

İMAN CASABLANCA KİMDİR?

Faslı Arap model ve dizi film oyuncusu. 1.75 cm boyundadır. 1999, Fas doğumlu. Babası komiser ve annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca Dört dil bilen uluslararası bir oyuncudur. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca iyi Türkçe'si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.

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