Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Ocak Baraj 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj dizisi 21. yeni bölümüyle 5 Ocak 2021 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Baraj 21. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Baraj yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BARAJ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım'ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

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