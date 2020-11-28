Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti! Baraj oyuncuları kimler?

Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmekte olan Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti! Baraj oyuncuları kimler?

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur.Peki, Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti! Baraj oyuncuları kimler?

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Nazım, Nehir'i seçerek onun peşinden İstanbul'a gelmiştir. Fakat Ayşe'nin kaçırılması, Nazım'ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Nehir, Nazım'dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım'ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez. Üstelik Nazım'ın arkadaşı Hakan'ın gizemli tavırları Nehir'i rahatsız etmektedir. İstanbul'a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya'nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık'ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

FEYYAZ DUMAN (NAZIM),

BİRAN DAMLA YILMAZ (NEHİR),

BURAK YÖRÜK (TARIK),

SUMRU YUVRUCUK (ZERRİN),

İMAN CASABLANCA (ZAHRA)

BARAJ 15. BÖLÜM İZLE