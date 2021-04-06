Baraj nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Baraj nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

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Baraj nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Fox TV'nin sevilen dizisi Baraj dizisi'nin nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Baraj nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Baraj nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Baraj dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi ilde, hangi şehirde ve semtte çekiliyor? Baraj dizisi dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baraj nerede çekiliyor?

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi nerede çekiliyor merak konusu oldu. Baraj dizisi Sakarya ilinde çekildiği bilinmektedir. Dizinin Sakarya şehrinin Pamukova ilçesinde çekildiği düşünülmektedir. Aynı şekilde dizinin Baraj sahneleri de Pamukova ilçesindeki Akçay Barajı'nda çekilmektedir.

Kısacası Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.

BARAJ DİZİSİ HANGİ FİLMDEN UYARLAMADIR?

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Baraj dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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