Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?
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Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?

27.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:51
Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?

ATV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinin bitip bitmeyeceği merak konusu. Peki, Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

FOX ekranlarında Salı günleri saat 20:00'da yayınlanan Baraj dizisi final olacak mı? Baraj dizisi ne zaman bitecek?

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuna Orhan

Sait Genay

Iman Casablanca

Sumru Yavrucuk

Burak Yörük

Biran Damla Yılmaz

Feyyaz Duman

Rana Cabbar

BARAJ DİZİSİ BİTİYOR MU? BARAJ DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE BİTECEK?

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi olan Baraj dizisinin düşük reytingler sonucunda final olacağı gündeme geldi. Yapımcılardan açıklama gelmezken, düşük reyting sebebiyle yakında biteceği düşünülüyor.

Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?

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