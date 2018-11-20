Banvit Tek Sayıyla Kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Ucam Murcia'ya 62-63 mağlup oldu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Lorenzo Baldini xx, Boris Krejic xx, Wojciech Liszka xx Banvit: Alex Perez xxx 14, Devin Oliver x 4, Ercan Osmani x 2, Tolga Geçim xx 7, Jordan Morgan xxx 10, Şehmus Hazer xx 8, Ragıp Berke Atar xx 4, Mckenzie Moore xxx 13 Başantrenör: Ahmet Gürgen Ucam Murcia: Alex Urtasun xx 10, Charlon Kloof x 8, Damjan Rudez xx 5, Brad Oleson xxx 10, Emanuel Cate xx 6, Marcos Delia xx 8, Kevin Tumba x 3, Sadiel Rojas x 6, Askia Booker xx 7 Başantrenör: Javi Juarez 1. Periyot: 21-22 (Ucam Murcia lehine) Devre: 33-42 (Ucam Murcia lehine) 3. Periyot: 47-51 (Ucam Murcia lehine)

(İHA)