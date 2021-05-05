Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven biyografisi nedir?

Milliyet gazetesinde dış haberler servisinde tam kadrolu olarak gazeteciliğe başladı. Bu sırada çeşitli yerleri gezdi, özellikle Orta Doğu'yla ilgilenen Türk muhabir, haber sunucusu ve köşe yazarı olan Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven mesleği nedir? Banu Güven hayatı ve biyografisi nedir?

Milliyet gazetesinde dış haberler servisinde tam kadrolu olarak gazeteciliğe başladı. Bu sırada çeşitli yerleri gezdi, özellikle Orta Doğu'yla ilgilenen Türk muhabir, haber sunucusu ve köşe yazarı olan Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven mesleği nedir? Banu Güven hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BANU GÜVEN KİMDİR?

Banu Güven (d. 15 Mayıs 1969, İstanbul), Türk muhabir, haber sunucusu ve köşe yazarıdır.

HAYATI

1987'de İstanbul Lisesi'nden, 1991'de ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Gazetecilikle üniversite yıllarında ilgilenmeye başladı. Cumhuriyet gazetesinin bünyesindeki Çağdaş Yayınları'nın çıkardığı Almanca-Türkçe Bizim Almanca dergisinde çalıştıktan sonra, İsviçreli bir gazeteciyle çalışmaya başladı. Bir İsviçre gazetesinin Türkiye bürosu sorumluluğunu yürüttü.

Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde üç ay staj yaptı. Kısa süre araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Milliyet gazetesinde dış haberler servisinde tam kadrolu olarak gazeteciliğe başladı. Bu sırada çeşitli yerleri gezdi, özellikle Orta Doğu'yla ilgilendi.

Milliyet'ten sonra geçtiği NTV'de 1997 yılından 2011 yılına kadar 14 yıl çalıştı. Burada ilk zamanlar muhabirlik yaptıktan sonra Geçen Hafta - Bu Hafta ve 24 Saat programlarını hazırladı ve sundu. NTV'nin gece haber kuşağında yer alan 24 Saat başlıklı haber bültenini önce Mirgün Cabas'la, daha sonra tek başına sundu. 2009-10 arasında aynı kanalın akşam haberlerini, 2010-11 arasında Banu Güven'le Artı başlıklı söyleşi programını sundu.

2 Haziran 2011 tarihinde Vedat Türkali ile yaptığı röportaj ve Leyla Zana ile yapacağı röportajın engellenmesi sonrası 14 yıldır çalıştığı NTV'deki işinden ayrılmak zorunda kaldı.

2013 yılında kısa bir süre Artı Bir Tv'de Hafta Başı başlıklı bir program sundu. 2014 yılının ocak ayında İMC TV'de ana haber bülteni sunucusu olarak çalışmaya başladı. İMC TV, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından 29 Eylül 2016'da diğer 12 televizyon ve 11 radyo kanalı ile birlikte RTÜK tarafından kapatıldı. Ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığı ve terör örgütüne destek gerekçeleriyle aralarında Banu Güven'in de bulunduğu 130 kişi hakkında dava açıldı.

Banu Güven, dava sürecinde yurtdışına çıktı ve Almanya'da yaşamaya başladı. 2016 yılının son aylarından beri Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Radyo ve Televizyon Kurumu WDR çatısı altında Funkhaus Europa radyo kanalı için Türkiye hakkında mülakatlar yapıyor ve kanalın internet sayfasında Türkei Unzensiert mit Banu Güven/ Banu Güven ile Sansürsüz Türkiye başlıklı bir video köşesi hazırlıyor. Ayrıca Deutsche Welle'nin Türkçe yayını için de sesli ve görüntülü haberler hazırlıyor.

Banu Güven, 2017 yılının Nisan ayında sosyal medyadaki gazetecilik faaliyetlerinden dolayı Henri Nannen Ödülü ile mükâfatlandırıldı.

ÖZEL HAYATI

2011 yılında mimar Aykut Dokur ile evlendi. Banu Güven, Türkçe'nin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

ÖDÜLLERİ

• 36. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü, 2009

• Henri Nannen Ödülü, 2017