Banu Fotocan kimdir sorusunun cevabı, sanatseverlerin ve dizi takipçilerinin yakından ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Banu Fotocan, yıllar içinde birçok ödüllü projede yer alarak adından sıkça söz ettirdi. Banu Fotocan kaç yaşında sorusu kadar, nereli olduğu da araştırılıyor. Peki, Banu Fotocan kimdir? Banu Fotocan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BANU FOTOCAN KİMDİR?

Banu Fotocan, 2 Şubat 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sanat hayatına tiyatro ile adım atan Fotocan, Şahika Tekand ile uzun yıllar çalışmış ve yaklaşık 10 yıl boyunca sahnelerde yer almıştır. Bu süreçte edindiği deneyim, onu sinema ve televizyon projelerinde güçlü bir oyuncu haline getirmiştir.

BANU FOTOCAN'IN KARİYERİ

"Tepenin Ardı", "Sivas", "Mavi Dalga" ve "Aydede" gibi festivallerde ses getiren filmlerde yer almıştır. Fotocan, bu filmlerle sinema dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur.

Televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla öne çıkan Banu Fotocan, "Halka", "Kırmızı Oda", "Doğu", "Kulüp" ve son olarak "Ömer" gibi dizilerde unutulmaz karakterlere hayat vermiştir.

UZAK ŞEHİR KADROSUNA DAHİL OLDU

Dizinin Ümmü'sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandıracak. Etkili oyunculuğuyla tanınan Fotocan, son olarak "Geleceğe Mektuplar"da rol almıştı.