Banu Alkan, rekor kıran Reynmen'e övgü yağdırdı

Bir döneme damgasını vuran Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı güzel oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz gün Kartal'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni şarkıcı Ela ile müzik piyasasına damga vuran ve rekorlar kıran Reynmen hakkında konuşan Alkan, övgüler yağdırdı.

REYNMEN'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

YouTube'daki tıklanma oranıyla ünlü isimleri inandıramayan fenomen Reynmen'e bir destek de Banu Alkan'dan geldi. Genç şarkıcı hakkında fikirlerini söyleyen Alkan, "YouTuber Reynmen'i çok başarılı buluyorum. Tebrik etmek lazım kendisini bu bir büyük başarı. Kimseye konuşmak düşmez" dedi.

"HALA REYTİNGLERDE BİR NUMARAYIM"

Genç oyuncular hakkında fikirlerini söyleyen Banu Alkan, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim"

Yeni albümü Parfüm'ü piyasaya çıkarmaya hazırlanan Banu Alkan, "Bomba gibi geliyorum" dedi.