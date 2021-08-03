Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada

Eyüpsultan'da kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanının karşısındaki bankta unuttu. Bir süre sonra bankın bulunduğu caddeden geçen bir kadın, telefonu ve cüzdanı görünce banka oturdu. Etrafı gözetledikten sonra telefonu ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alıp, caddeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansırken, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.