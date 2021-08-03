Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada
Eyüpsultan'da kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanının karşısındaki bankta unuttu. Bir süre sonra bankın bulunduğu caddeden geçen bir kadın, telefonu ve cüzdanı görünce banka oturdu. Etrafı gözetledikten sonra telefonu ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi alıp, caddeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansırken, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Eyüpsultan Göktürk Caddesinde pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanın karşısındaki bankta unuttu.
CÜZDANI VE TELEFONU FARK EDİNCE BANKA OTURDU
Caddeden geçen bir kişi, bank üzerinde duran cüzdan ve cep telefonunu fark ederek banka oturdu. Şüpheli kadın, bir süre etrafı gözetledikten sonra cep telefonu ve cüzdanı alarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HER YERDE ARANIYOR
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Çetin Tekin, Göktürk Polis Merkez Amirliğine giderek şikayetçi olurken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan