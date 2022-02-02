Banker Bilo nerede çekildi? Banker Bilo ne zaman çekilmiştir, hangi yılda?

Banker Bilo nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolandırılarak İstanbul'a götürülenBilo ve Maho, Istanbul'da birbirini kaybeder ve tekrar karsilastiklarinda kaderin onlari farkli yönlerde götürdügünü görürler. İzleyiciler ' Banker Bilo nerede çekildi? Banker Bilo ne zaman çekilmiştir?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Banker Bilo oyuncular ve konusu hakkında detaylar...

BANKER BİLO KONUSU

Zeytin toplayıcısı Bilo ve arkadaşları Almanya'ya gitmek için Maho ile anlaşmışlardır. Maho bir kamyonun arkasında onları götürecektir. Ancak Maho usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri Almanya yerine diye İstanbul'a götürür ve ortadan kaybolur. Bilo ve arkadaşları İstanbul'da olduklarını öğrendiklerinde büyük bir şok geçirirler. Bu arada Maho zengin bir aile kızı olan Necla ile evlenmiş ve işlerin başına geçmiştir. Bilo Maho'yu bulmaya kararlıdır. Kader onları birçok kez karşı karşıya getirecek ve Bilo'ya intikamını alma fırsatı verecektir.

BANKER BİLO NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Banker Bilo oyuncular ve konusu sinema severlerin gündeminde. 1980 yılı yapımı olan Banker Bilo filminin yönetmenliğinde Ertem Eğilmez yer alıyor.

BANKER BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Banker Bilo filmi, İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir.

BANKER BİLO OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen

Münir Özkul

İlyas Salman

Ahı Tuğba

Nizam Ergüden

Meral Zeren

Ali Şen

Aysun Güven

Nuri Tuğ

Ali Demirel

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