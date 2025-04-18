Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi
'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

Magandaların isteğini reddeden genç kız ulu orta saldırıya uğradı

Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?

Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Banker Bilo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Banker Bilo konusu, özeti ve Banker Bilo oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Banker Bilo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Banker Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Banker Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Banker Bilo konusu nedir, Banker Bilo oyuncuları kimler ve Banker Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlyas Salman - Bilo

Şener Şen - Maho

Meral Zeren - Zeyno (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Ahu Tuğba - Necla (ses. Nevin Akkaya)

Münir Özkul - Haso

Ali Şen - Tefeci Ali (ses. Agah Hün)

Nizam Ergüden - İbo (ses. Gazanfer Özcan)

Nermin Özses - Haco (ses. Güler Ökten)

Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı

Ali Demirel - Urfalı Vatandaş

Akif Kilman - Adanalı Vatandaş

Tevfik Şen - Polis (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Cahit Kaşıkçılar - Yere Tüküren Adam

BANKER BİLO FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1980'li yılların sevilen yapımlarından olan Banker Bilo filminin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde gerçekleştirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.