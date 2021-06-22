Bandai Namco oyunları Steam'de %85'lik indirime girdi! Dark Souls serisi, Tekken ve daha fazlası
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Bandai Namco oyunları Steam'de %85'lik indirime girdi! Dark Souls serisi, Tekken ve daha fazlası

Bandai Namco oyunları Steam'de %85'lik indirime girdi! Dark Souls serisi, Tekken ve daha fazlası
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bandai Namco'nun, Steam üzerindeki oyunlarında %80'e varan indirimleri başladı. Dark Souls, Little Nightmares, Tekken 7 ve birçok popüler oyunda büyük indirimler gerçekleşti. İşte detaylar!

Steam'de Bandai Namco oyunlarında %85'e varan büyük bir indirim gerçekleşti. Japonya merkezli oyun geliştirme ve yayımlama şirketi olan Bandai Namco, Dark Souls serisi, Little Nightmares serisi ve birçok ödüllü oyun serilerinin yayıncılığını yapıyor.

24 Haziran tarihinde son bulacak indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Steam'de gerçekleştirilen Bandai Namco oyunlarının indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İndirim etkinliğinde öne çıkan oyunlar ise şu şekilde:

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BANDAI NAMCO OYUNLARI

  • Little Nightmares II - 119,20 TL
  • Project CARS 2 - 29,85 TL
  • TEKKEN 7 - 17,85 TL
  • Little Nightmares - 7,75 TL
  • DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin - 29,75 TL
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope - 89,40 TL
  • FAST & FURIOUS CROSSROADS - 99,60 TL
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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