Bandai Namco oyunları Steam'de %85'lik indirime girdi! Dark Souls serisi, Tekken ve daha fazlası

Bandai Namco'nun, Steam üzerindeki oyunlarında %80'e varan indirimleri başladı. Dark Souls, Little Nightmares, Tekken 7 ve birçok popüler oyunda büyük indirimler gerçekleşti. İşte detaylar!

Steam'de Bandai Namco oyunlarında %85'e varan büyük bir indirim gerçekleşti. Japonya merkezli oyun geliştirme ve yayımlama şirketi olan Bandai Namco, Dark Souls serisi, Little Nightmares serisi ve birçok ödüllü oyun serilerinin yayıncılığını yapıyor.

24 Haziran tarihinde son bulacak indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Steam'de gerçekleştirilen Bandai Namco oyunlarının indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İndirim etkinliğinde öne çıkan oyunlar ise şu şekilde:

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BANDAI NAMCO OYUNLARI