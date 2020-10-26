Bambaşka bir projeyle geliyor
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Bambaşka bir projeyle geliyor

26.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:05
Bambaşka bir projeyle geliyor

Çocuk yaşlarda oynadığı 'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan ve geçtiğimiz ay eşiyle olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, çok kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda dostlarıyla bir araya geldi.

'ÇOK FARKLI BİR PROJE OLACAK'

Yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını söyleyen Ersubaşı, "Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir proje... Yakın zamanda zaten sizin de bu konuyla ilgili bilginiz olacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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