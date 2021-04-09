Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayınpeder kızı ile kavga eden damadının otomobiline baltayla saldırıp camlarını kırdı, ardından da kendisini durdurmaya çalışan damadının hamile kız kardeşini iterek yere düşürdü.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayınpeder kızı ile kavga eden damadının otomobiline baltayla saldırıp camlarını kırdı, ardından da kendisini durdurmaya çalışan damadının hamile kız kardeşini iterek yere düşürdü.

Olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki SGK binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İhsan Ş. kızı ile evli olan ve aralarında tartışma yaşanan damadı Semih Ö.'nün kullandığı otomobili takip ederek otomobilindeki baltayla saldırdı. Otomobilin ön kaputuna zarar verip ön cam ve arka kapı camını kıran öfkeli kayınpeder, otomobilde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan damadının hamile ablası Nur Su B.'yi iterek yere düşürdü. Öfkeli kayınpeder olay yerinden kaçarken, hamile olan ve yere düşen Nur Su B. hafifi şekilde yaralanarak sinir krizi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hamile kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Hamile kadının ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan öfkeli kayınpederin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı
Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baltayla önce otomobile, ardından hamile kadına saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 22:17:48. #1.15#
title