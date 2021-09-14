Balpınar Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için anons sistemi kurdu

Batman merkeze bağlı Balpınar Belediyesi tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla anons sistemi kuruldu.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, özellikle vatandaşları bazı konularda uyarmak ve bilgilendirmek için bu sistemi kurduklarını söyledi.

Yeni anons sistemi sayesinde vatandaşlara çok rahat ulaşabileceklerini aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz aylarında yaşadığımız su sıkıntısı konusunda vatandaşlarımıza bu sistemle rahat bir şekilde ulaşarak, tedbir almaları konusunda uyarıda bulunacağız. Öte yandan, mezarlıklarımızda anons sistemi ile dua okunacak ve dini günlerde Kuran okunması sağlanacak. 6 noktaya yerleştirilen ve herkesin duyabileceği şekilde dizayn edilen hoparlörler, yayın merkezinde kullanılan sabit anons verici ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor."