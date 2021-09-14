Balpınar Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için anons sistemi kurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balpınar Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için anons sistemi kurdu

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Balpınar Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için anons sistemi kurdu

Batman merkeze bağlı Balpınar Belediyesi tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla anons sistemi kuruldu.

Batman merkeze bağlı Balpınar Belediyesi tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla anons sistemi kuruldu.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, özellikle vatandaşları bazı konularda uyarmak ve bilgilendirmek için bu sistemi kurduklarını söyledi.

Yeni anons sistemi sayesinde vatandaşlara çok rahat ulaşabileceklerini aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz aylarında yaşadığımız su sıkıntısı konusunda vatandaşlarımıza bu sistemle rahat bir şekilde ulaşarak, tedbir almaları konusunda uyarıda bulunacağız. Öte yandan, mezarlıklarımızda anons sistemi ile dua okunacak ve dini günlerde Kuran okunması sağlanacak. 6 noktaya yerleştirilen ve herkesin duyabileceği şekilde dizayn edilen hoparlörler, yayın merkezinde kullanılan sabit anons verici ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor."

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Kylie Jenner
Spor Sergen Yalçın Cristiano Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balpınar Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için anons sistemi kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:40:41. #1.11#