Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
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Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)

Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

'ANNEMİ ÖLDÜRME, ANNEMİ ÖLDÜRDÜN'Cinayet sonrası binada oturanlardan adını açıklamayan bir komşusu, "Saat 03.45 sıralarında silah sesiyle uyandım. Bir erkek yüksek sesle 'Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırıyordu.

'ANNEMİ ÖLDÜRME, ANNEMİ ÖLDÜRDÜN'

Cinayet sonrası binada oturanlardan adını açıklamayan bir komşusu, "Saat 03.45 sıralarında silah sesiyle uyandım. Bir erkek yüksek sesle 'Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırıyordu. Ardından silah sesleri geldi. Kız çocuğu 'Annemi öldürme, annemi öldürdün' diye çığlık attı. 5 el silah sesi duydum. Daha sonra olay yerine polisler geldi. Bizim terastan ip yardımıyla zemine atlamış ve kaçmış. Daha önce de eski eşini silah zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Polis tarafından kurtarıldı" dedi.Mahalle esnafından bir kişi ise, "Bu adam 24 saat buralarda oluyordu. Çocuklarına elbise ve ayakkabı alıyordu. Çocuklarıyla sürekli kaldırımda görüşüyordu. Eski eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki PTT binasının önünde bekliyordu. Sabahtan akşama kadar buralarda dolaşırdı. Geceleri bile apartmanın etrafında dolaşırdı. Eski eşini takip ederdi. Eski eşinin evine giren çıkanı takip ederdi. Bir esnaf arkadaşımıza 'Eve girip çıkanı takip ediyorum. Bir erkek girer de yakalarsam ikisini de vuracağım' demiş. Bu adam kaç defa uzaklaştırma cezası almış. Hep buralardaydı" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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