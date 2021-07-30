Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
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Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı

Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin 3. katındaki balkona çıkarak etrafa rastgele ateş eden genç, 2 saat sonra başına ateş ederek intihar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin 3. katındaki balkona çıkarak etrafa rastgele ateş eden genç, 2 saat sonra başına ateş ederek intihar etti. İntihar anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokak'ta bulunan apartmanın 3. katında meydana geldi. Dairede ikamet eden Kadir G. (36), bunalıma girerek, tabancasını alıp balkona çıktı. Etrafa rastgele ateş etmeye başlayan şahsı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Çelik yelek giyen ekipler, saldırganı ikna etmeye çalıştılar. Polis ekiplerine de ateş açan şahıs, etrafa tehditler savurmaya devam etti. Olay yerine Polis Özel Harekat polisleri sevk edildi. 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince Özel Harekat ekipleri operasyon düzenlediler. Özel Harekat polislerinin kapıyı kırmaya çalıştıkları sırada Kadir G., "Geliyorum beyler" diyerek başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. İntihar eden genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadir G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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