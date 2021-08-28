Balkon ve bahçe mobilyalarında özgün tasarım öne çıkıyor
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Balkon ve bahçe mobilyalarında özgün tasarım öne çıkıyor

Balkon ve bahçe mobilyalarında özgün tasarım öne çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gününüzün en değerli anlarını geçirdiğimiz balkon ve bahçelerde kullanılan mobilyalarda özgün tasarımlar öne çıkıyor.

Gününüzün en değerli anlarını geçirdiğimiz balkon ve bahçelerde kullanılan mobilyalarda özgün tasarımlar öne çıkıyor.

Divonahome Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teker, balkon ve bahçe mobilyalarında ortaya koydukları özgün tasarımlarla kısa sürede özellikle Türkiye pazarında sektörün ileri gelen markası konumuna geldiklerini söyledi. Şık dizaynıyla, konforuyla beden ve ruha hitap edecek ayrıntıları barındıran özgün tasarımlar, doğal renkleriyle, yaşam alanlarınızda natürel ve rustik etkilerle sanki tabiatın içinde yaşıyor hissine ulaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde 9. kez düzenlenen dünyanın enleri ödül töreninde, Türkiye'nin en iyi bahçe ve balkon mobilya markası ödülüne layık görüldüklerini belirten Teker, "Markamızın ticari geçmişinde çok önemli sektör deneyimimiz var. Altyapısını kısa sürede oluşturarak bahçe ve balkon mobilyası online satış ve perakende satış olarak devreye aldık. Merkezimiz olan ilk showroomu Eskişehir'de açtık. Esas beklentimiz online satışı perakende showroomla destekleyerek devam etmektir. Kendimize özgü bahçe ve balkon tasarımları ile destekleyerek ticari ürünlerimizi online satışa sunarak ülkemizde sektörümüz açısından e-ticaret bağlamında katma değer üreteceğiz. Ürün grubumuza ait tasarım çalışmalarını gerçekleştirirken, trend olan akımlardan ilham alarak kendi çizgimize uygun tasarımları ortaya çıkarıyor ve özgünlükten asla taviz vermiyoruz" dedi.

Eskişehir'den sonra Bursa'da da showroom açtıklarını belirten Teker, "Güçlü lojistik ağıyla internet alışverişini çok daha güvenli bir alana çekerek Türkiye mobilyasının Orta Avrupa'da da marka elçiliğini yapabilmenin sorumluluğunu hissediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Balkon ve bahçe mobilyalarında özgün tasarım öne çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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