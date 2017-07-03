Balıkesirspor Kongresi Ertelendi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un bugün yapılan Olağanüstü Kongresi yeterli üye sayısı olmadığından 10 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.



Balıkesirspor'un, Karesi AVM'de bugün yapılması gereken Olağanüstü kongresine kulübe kayıtlı 874 üyeden sadece 6 kişi oy kullanmak için geldi. Yeterli sayıda üye olmaması nedeniyle Balıkesirspor yöneticisi ve Hukuk İşleri ve Basın sözcüsü Alp Kaan ve kulüp yetkilileri tutanak tutularak, Balıkesirspor kongresi gerekli çoğunluk şartı aranmadan 10 Temmuz 2017 tarihinde yapılmak üzere erteleme kararı aldılar. - BALIKESİR