Balıkesir polisi kış lastiği denetimi yaptı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

1 Aralık itibariyle uygulanmaya başlayan kış lastiği Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından denetlendi. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptığı uygulamalarda araçları durdurarak lastik dişlerinin derinliklerini ölçerek uygunluklarına bakıyor. Polis ekipleri sürücülere kış lastiğinin önemini anlattı. Kış lastiği uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ise ceza kesildi. 1 Aralık itibariyle devreye giren bu uygulama 1 Nisan 2022 tarihine kadar sürdürülecek. - BALIKESİR