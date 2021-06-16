BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı
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BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Cennetayağı Mahallesi 781. Sokak'taki apartman dairesinde oğulları M.D. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Şenol D. (47) ile eşi Sevgi D'nin (46) yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan cenazeleri Edremit'e getirildi.

Çift için Bostancı Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip helallik alındı.

Karı kocanın cenazeleri Bostancı Mahalle Mezarlığı'nda ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Cenazeye ailenin yakınları, sevenleri ve mahalle sakinleri katıldı.

BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı
BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı
BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı
BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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