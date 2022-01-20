Balıkesir'deki yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Beyköy Mahallesi'nde M.A'ya ait küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 1 araç ve 1 kepçe sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.