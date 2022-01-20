Balıkesir'deki yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Balıkesir'deki yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'deki yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi
AA / Tahsin Ayyıldız - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Beyköy Mahallesi'nde M.A'ya ait küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 1 araç ve 1 kepçe sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 8 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

AA / Tahsin Ayyıldız - Son Dakika Haberleri

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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