Balıkesir'deki Kudüs Camisi'nde İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
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Balıkesir'deki Kudüs Camisi'nde İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki

Balıkesir'deki Kudüs Camisi'nde İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Kudüs Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Kudüs Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Öğle namazını müteakip Kur'an-ı Kerim okunan cami bahçesinde, Filistin bayrakları açıldı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Balıkesir İl Temsilciliği Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Aydın, Filistin'de yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Aydın, "Filistin'de zulme uğrayan din kardeşlerimize dua etmek için buradayız. Aynı zamanda bütün dünya üzerinde zulüm gören Müslümanlar için buradayız. Her zaman birlik olmamız lazım. İnşallah Cenabı Allah'ın vaadi haktır, orası İslam beldesi olacaktır." diye konuştu.

Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa'nın duasına eşlik eden katılımcılar, tekbir getirdikten sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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