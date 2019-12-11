: Balıkesir'deki depremde kahvehanede olan vatandaşların kaçış anı kameraya yansıdı

11.12.2019 07:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:56

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı.

PANİK ANLARI KAMERADA

İş yeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

BALIKESİR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

"ŞU AN BEKLİYORUZ"

Vatandaşlardan Zeki Kolçak yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşadığını ve kızını ziyaret etmek için Balıkesir'e geldiğini söyledi. Depreme evdeyken yakalandıklarını belirten Kolçak, "Korktuk, panikle sağa sola koşuşturduk ve evden çıktık. Şu an bekliyoruz. Burada biraz daha bekleyip eve çıkmayı düşünüyoruz." dedi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi." ifadelerini kullandı.

5 İLDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Hepimize geçmiş olsun. Altıeylül merkezli deprem meydana geldi. 112'ye, AFAD'a, belediye itfaiyesine, jandarma ve polise herhangi bir bildirim yapılmadı. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız sokakta. Deprem nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan bir vatandaşımız da yok. Akçaköy mahallemizde itfaiye ve jandarma ekiplerimiz bulunuyor. Orada da bir hasar bulunmuyor.

Kaynak: DHA

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