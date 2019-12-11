Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu

11.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:36

Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi. Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

DEPREM BAZI İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve istanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

VALİ YAZICI: MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilikten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA OLDU

Balıkesir'de Altıeylül merkezli depremler, Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünden farklı büyüklüklerde açıklandı. Kandilli verilerine göre depremlerin büyüklükleri, saat 23.14'de 5.0, saat 23.24'te 4.5 ve saat 23.46'da 4.3 olarak açıklandı.

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İş yeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını DHA'ya anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber.Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi. Burada sabahlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA