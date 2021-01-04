Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

04.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:20
Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Cevdet Karabulut idaresindeki 10 F 6625 plakalı otomobil, kırsal Karagöz Mahallesi Kocadere mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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