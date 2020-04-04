BALIKESİR Burhaniye pazarında önlemler arttırıldı Burhaniye pazarında önlemler arttırıldıBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kurulan gıda pazarlarında koronavirüs salgınına karşı dezenfektanlı önlem alındı.

Burhaniye pazarında önlemler arttırıldı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kurulan gıda pazarlarında koronavirüs salgınına karşı dezenfektanlı önlem alındı.

Burhaniye ilçesinde pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürünlerin satışı yasaklanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da önlemler alındı. Pazara, çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmadı. Pazar girişlerine dezenfektan kondu. Belediye esnafa maske ve eldiven dağıttı. Pazarda zabıta ve polis, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunması yönünde uyarı anonsları yaptı.

Uygulamanın yerinde olduğunu belirten vatandaşlardan Ahmet Pişkin, "Güzel oldu. Bu gerekiyordu. Ülkemiz açısından çok önemli. Ama, burada bir eksik var. Ateş ölçer de konması gerekiyor. Çünkü ateşi olan insanlar taşıyıcı olabiliyor. Buraya bir ateş ölçer ve sağlık ekibinin de konması iyi olur? dedi.

Kaynak: DHA