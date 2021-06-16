Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | 3. Sayfa

Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu Çocuğunun bulunması için bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı Erzincan'da babası ile balık tutmak için sulama kanalına giden 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Çocuğunun bulunması için bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı

ERZİNCAN - Erzincan'da babası ile balık tutmak için sulama kanalına giden 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Erzincan merkez Yoğurtlu Mahallesi, Yıldırım Akbulut Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Yolci babası Fatih Yolci ve annesi Filiz Yolci ile beraber balık tutmak için sulama kanalına geldi. Burada baba Fatih Yolci ile Yakup Yolci balık ağını germek için karşıdan karşıya geçmek isterken Yakup Yolci dengesini kaybederek suya düştü ve ardından akıntıya kapıldı. Babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından kanala düşen Yakup Yolci düştüğü kanaldan çıkarılarak olay yerinde yaklaşık 45 dakika müdahale edildi. Müdahale sırasında ise çaresizce bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yakup Yolci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

(EFS-AA-ÖZ-Y)

Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
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