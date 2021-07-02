Balık tutkunları, kademeli normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla gece Galata Köprüsü'nde buluştu
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Balık tutkunları, kademeli normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla gece Galata Köprüsü'nde buluştu

Balık tutkunları, kademeli normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla gece Galata Köprüsü'nde buluştu
Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

Olta balıkçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla ilk gece Galata Köprüsü'nde buluştu.

Olta balıkçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla ilk gece Galata Köprüsü'nde buluştu.

Tedbirler kapsamında belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının sona erdirilmesini fırsat bilen balık tutkunları köprüye adeta akın etti.

Uzun süredir gece balık tutabilmenin keyfini yaşamayan vatandaşlar, en önemli buluşma noktalarından olan Galata ve Atatürk köprülerinde keyifli vakit geçirdi.

Yaklaşık 20 yıldır Galata Köprüsü'nde balık tutan Suat Karakaş (57), akşam saatlerinde geldiğini köprüde sabahladığını söyledi.

Kısıtlamalı günlerde genellikle gündüzleri köprüye geldiğini belirten Karakaş, "Tuttuğun balığı sıcakta satamazsın. Şimdi hem serin. Böyle işte, hem sporu mu yapıyorum hem de balığımı tutuyorum. Tuttuğum balığın bir kısmını satıyorum, eve götürüyorum, komşuya dağıtıyorum, eşe dosta veriyorum. Şu an istavrit var." dedi.

Son dönemde Marmara Denizi'nde görülün müsilajın balık çeşitliğini ve satışları etkilediğini de kaydeden Karakaş, ilgili kurumlarının sakınca olmadığını açıklamasına rağmen vatandaşların korkması nedeniyle balık tüketiminin azaldığını dile getirdi.

Menekşe Çelik ise yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yaptığını, 2 günde bir Galata Köprüsü'nde geldiğini söyledi.

Çelik, bazı ürünleri tezgahta satmaktan ve balık tutmaktan memnuniyetini aktararak, "Sabah saat 6.30 gibi evime gideceğim. Gece benim için daha rahat. Neden dersen, sıcak. Tutulmuyor, güneşin altında yanıyorsun. Ama şu saatlerde süper bir balık tutma zevkimiz var. Sıcaklarda imkanı yok. Kısıtlamaların kalkmasına çok sevindik ama işte şu maskemizi de Allah'ın izniyle çıkarırsak daha da sevineceğiz. Sıcakta maske boğuyor." diye konuştu.

"Gündüz sıcağından dolayı geceyi tercih ediyoruz"

Ağabeyinin tutkusundan dolayı bir yıl önce kendisinin de balık tutmaya başladığını belirten Tarık Sözen de koronavirüsten dolayı balığa bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kalkmasının ardından ağabeyi ile gece balık tutmaya geldiklerini anlatan Sözen, "Gündüz sıcağından dolayı geceyi tercih ediyoruz. Bugün güzel de istavrit var. Müsilaj nedeniyle balıklar azalmıştı ama geri geldi sanırım. Kafa dağıtmak için birebir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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