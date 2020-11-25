Balık tutarken suya düşen yaşlı adamı AFAD ekibi kurtardı

Balık tutarken suya düşen yaşlı adamı AFAD ekibi kurtardı 10 metre yükseklikten suya düşen yaşlı adam 7 saat sonra kurtarıldı Osmaniye'de bulunan Sabun Çayı'nda balık tutmak isteyen yaşlı adam 10 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek suya düştü.

Balık tutarken suya düşen yaşlı adamı AFAD ekibi kurtardı

10 metre yükseklikten suya düşen yaşlı adam 7 saat sonra kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de bulunan Sabun Çayı'nda balık tutmak isteyen yaşlı adam 10 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek suya düştü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaşlı adamı 6 saatlik çalışma sonucunda düştüğü yerden çıkarabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Akdere Farsak köyü Dargeçit mevkiinde bulunan Sabun Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre balık tutmak için Sabun Çayı'na giden Mahmut Ş.isimli şahıs balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikteki kayalıklardan suya düştü. Çevrede hayvan otlatırken Mahmut Ş.'nin suya düştüğünü gören bir çoban olay yerine gelerek şahsı sudan çıkardı. Daha sonra durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşların uzun uğraşları sonucu Mahmut Ş. bulunduğu yerden çıkartılamadı. Ardından olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Hazırlıklarını yapan ekipler 10 metre yükseklikteki kayalıklardan iple Mahmut Ş.'nin yanına indi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yaşlı adam sedye ile ip yardımıyla yukarıya çekildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı adam Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmut Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA