Balgöç Binası İçin İmzalar Atıldı
Orhangazi Belediyesi tarafından inşa edilen ve önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak olan Balgöç Sosyal Tesisleri binası Balgöç yönetimine teslim edildi.
Orhangazi Belediyesi tarafından inşa edilen ve önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak olan Balgöç Sosyal Tesisleri binası Balgöç yönetimine teslim edildi.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Orhangazi Şubesi tarafından üyelerine yönelik önceki akşam Çınar Restoran'da bir gece düzenlendi. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın eşi Zöhre Çağlayan ile birlikte katıldığı Balgöç Gecesinde Balgöç Sosyal Tesisleri'nin Balgöç derneğine teslimi ile ilgili de imzalar atıldı. Balgöç Gecesinde açılış konuşmasını yapan Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri geceye katılanlara teşekkür ederek, derneğimiz Orhangazi Belediye başkanı Neşet Çağlayan'ın özel çabaları ile Sosyal Tesis binasına kavuştu. Tüm dernek üyelerimiz adına Orhangazi Belediyesi ve Özellikle belediye başkanımız Neşet Çağlayan'a teşekkür ediyorum dedi. Daha sonra konuşan Balgöç Genel Başkanı Yüksel Özkan, özellikle bu geceye katılmak istediğine vurgu yaparak bunun nedeni bu geceye Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın da katılacak olması. Çünkü, Balgöç Orhangazi Şubemiz 3 katlı son derece modern ve tam da Orhangazi'ye yakışır bir Sosyal Tesis binasına kavuştu. Bunun için Orhangazi Belediyesine teşekkür ediyorum. Ama burada en büyük teşekkürü bizzat Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a etmek istiyorum. Çünkü projenin başlangıcından bitimine kadar her ayrıntısı ile ilgilendi, proje üzerinde en ince ayrıntısına kadar ilgi gösterdi ve bizlere böylesine bir tesis kazandırdı dedi. Orhangazi'de yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların son derece şanslı olduğuna da vurgu yapan Yüksel Özkan, bence tüm hemşehrilerimiz Neşet Çağlayan'a daha fazla sahip çıkmalı. Çünkü bu onu fazlasıyla hakediyor dedi.
"El birliğiyle daha güzel günlere"
Daha sonra mikrofona gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, övgülerin kendisini mahcup ettiğini belirterek, Orhangazi'de uyumlu bir Balgöç yönetimimiz var. Hep birlikte oturduk ve bu projenin kararını verdik. El birliği ile çalıştık ve güzel bir eser kazandırdık dedi. Balgöç insanının övgüye değer insanlar olduğunu da belirten Çağlayan, yeni yılın hem Orhangazi, hem Türkiye hem de dünyadaki tüm Türkler için hayırlar getirmesini diliyorum. El ele verdiğimiz sürece çok daha güzel eserlere imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Balgöç gecesinde daha sonra Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Balgöç Genel Başkanı Prof.Dr.Yüksel Özkan ve Balgöç Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim arasında Balgöç Sosyal Tesislerinin Balgöç yönetimine teslim edildiğine dair protokol geceye katılanların alkışları arasında imzalandı. - BURSA