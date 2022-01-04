Bala Belediyesi, kendi imkanlarıyla Sathi Kaplama Asfalt Emülsiyon tesisi kurdu
19 Mayıs 2021 tarihinde Asfalt tesisinde ilk üretimi başlatan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, 6 ay süren asfalt serim çalışmaları sonucunda yaklaşık 350 km yol asfaltlaması yaptıklarını açıkladı.
Belediye Başkanı Ahmet Buran, ''Hemşehrilerimizi tozdan çamurdan kurtarmak için söz verdik. Bozuk olan mahalle içi yolları tam 18 mahallemizde çalışma yaparak yaklaşık 350 km yola asfalt attık.''
Asfalt Çalışmaları Üçem, Büyükboyalık, Şehriban, Büyükbayat, Bahçekaradalak, Çatalören, Afsar, Çiğdemli, Abazlı, Yöreli, Yaylalıözü, Belçarsak, Sofular, Derekışla, Hanburun, Yeniyapançarsak, Gülbağı ve KarahamzalıMahallelerinde yapıldı.
Havaların ısınmasıyla tekrar asfalt çalışmalarına devam edeceklerini açıklayan Başkan Buran,' İlçemizde mahallelerimizi asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz, asfaltsız mahalle bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ' açıklamasında bulundu.
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