Bala Belediye Başkanı Buran, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Bala Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Buran, mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Mahallelerde 300 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Buran, "55 mahallemizle büyük bir aileyiz. Hep birlikte çalışıp çözümler üreterek güzel Bala'mızı daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Toplantıda daha sonra muhtarlar, talep ve isteklerini dile getirdi.

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