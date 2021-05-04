Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Cahit Bağcı'nın güven mektubunu kabul ettiği bildirildi. Eski AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Bakü Büyükelçiliği'ne atanmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı