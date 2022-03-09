Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldıran şüphelilerden biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldıran şüphelilerden biri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldıran şüphelilerden biri tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Hakkı Ç.'ye duruşma çıkışı saldıran şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Adliyesi'nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Hakkı Ç.'ye duruşma çıkışı saldıran şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Adliyesi'nde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan M.A. dün görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık M.A'nın yakını M.E.A. adliye koridorunda müşteki avukatı Mehmet Hakkı Ç.'ye yumruk ve tekmeyle saldırmıştı. Kanlar içinde kalan avukat hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bugün Bakırköy Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli M.E.A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli K.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bakırköy Adliyesi, İstanbul Barosu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title