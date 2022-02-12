Bakır fiyatları artınca sokaklara dadandılar! Akşam elektrikle yatan mahalleli sabah elektriksiz uyanıyor

Bakır fiyatlarının artmasının ardından hırsızlar da mahallelere dadandı. Üsküdar'daki Ünalan Mahallesi'nde 5 gün içerisinde 3 kez bakır kabloların çalınması, akıllara durgunluk verdi.

MAHALLELİ DURUMA İSYAN ETTİ

İnternethaber'de yer alan habere göre Ünalan Mahallesi'nde "bu kadarı da olmaz" dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, bir sokağın enerjisini sağlayan ve yer altından geçen ana elektrik kablolarını 5 günde üçüncü kez çalınca mahalleli isyan etti. İlginç hırsızlık olayının ilki geçtiğimiz Salı günü gece saat 04:00 sularında yaşandı.

SABAH ELEKTRİKSİZ UYANDILAR

Hırsızlar gece yarısı, sokaktaki tüm ev ve işyerlerine elektrik veren ve yer altından geçen kabloları keserek çaldı. Sabah uyanan ve elektriklerinin olmadığını gören sokak sakinleri, TEDAŞ ve AYEDAŞ'ı arayınca duydukları karşısında şok oldu. Hırsızlar yeraltından geçen elektrik dağıtım kablolarını çalmıştı. Fırtına ve soğuk günde ekipler akşam saatlerine kadar kabloları yeniden döşeyip mahalleye elektrik verdi.

AKŞAMA KADAR KABLOLAR YENİDEN DÖŞENDİ

Aynı sokakta Cuma sabahı uyanan mahalle sakinleri yine elektriklerin kesik olduğunu görünce ilgili kurumları aradı. Bölgeye gelen arıza ekipleri, Salı günü döşedikleri elektrik kablolarının tekrar çalındığını görünce şaşkına döndü. Mahalleli isyan ederken, akşam saatlerine kadar kablolar yeniden döşendi. Bu sırada ani elektrik kesintileri nedeniyle bir çok sakinin evlerindeki elektronik eşyaların arıza yaptığı ortaya çıktı.

BU SABAHA YİNE ELEKTRİKSİZ UYANDILAR

Cumartesi sabahı (bu sabah) uyanan sokak sakinleri yine elektriklerinin olmadığını görünce TEDAŞ ve AYEDAŞ'ı aradı. Aldıkları cevapla herkes büyük bir şok daha yaşandı. Dün döşenen kablolar üstünden 24 saat geçmeden gece yarısı yine saat 04:00'te çalınmıştı. Polis bölgede elektrik kablolarıyla bir kişiyi yakaladı ancak kabloları çalanın aynı kişi mi olduğu henüz belli değil. TEDAŞ ve AYEDAŞ ekiplerinin ele geçirilen kabloları incelemesinin ardından olay aydınlatılacak.

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