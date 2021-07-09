'Bakımsız park' tartışmasında oğlu ve gelini ile birlikte darp edildi (2)

EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI: KAVGANIN TARAFI DEĞİL, AYIRAN KESİMDİKEynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI: KAVGANIN TARAFI DEĞİL, AYIRAN KESİMDİK

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Karadeniz, "Böyle bir olayın ilçemizde yaşanmasından dolayı çok özgünüz. Olay teyzemizin aslında videoda anlattığı gibi değil. Biz korumalarımızla gezmiyoruz. Korumamız yok zaten. Şikayetlerini yerinde dinlemek için teyzemizin oğlunun yanına gitmiştik. Kendileriyle beraber görüştük. Orada oğlunun fevri davranışları ve saldırısı sonucunda oradaki işletme sahibine saldırması sonucunda kavga çıktı. Biz kavganın tarafı değil, kavgayı ayıran kesimdik. Polis raporlarında ve incelemelerinde zaten böyle olduğu ortaya çıktı. Olay teyzenin anlattığı gibiyse bu teyze bizden neden şikayetçi olmamış. Savcılığa suç duyurusunda bulunmamış. Kendisi ifadesinde belediye başkanından şikayetçi değilim demiş. Benim buradan istirhamım teyzemizden; böyle bir olay yaşamış biz de böyle bir olayın içerisindeysek eğer, bu teyzemiz bizden derhal şikayetçi olsun. Ben kendimi aklamak zorundayım. Günlerden beri biz sosyal medyada linç ediliyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.

'TEYZEMİZİN KARDEŞİ BENİ ARADI'Saldırıya uğradığını söyleyen kadının kardeşinini kendisini arayarak bu olayda dahili olmadıklarını bildiklerini ifade eden Karadeniz, "Teyzemizin kardeşi bile beni aradı ve Eynesil Belediye Başkanı ve personellerinin bu olayda dahili olmadığını, bunun tamamen bana nereden bağladığını ve bu teyzenin videoyu kimin çektirdiğini merak ettiğini söyledi. Bu teyzemize bu metni veren ve bu videoyu çektiren art niyetli insanlar ve siyasi linç girişiminde bulunan art niyetli insanları ben de merak ediyorum. Bunları önümüzdeki günlerde Türk kamuoyu ile paylaşacağız. Burada benim hiçbir suçum olmadığını herkes görecek. Burada bize küfür eden, hakaret eden insanlar yüzümüze nasıl bakacak ben onu merak ediyorum" diye konuştu.Olayda provokasyon olduğunu söyleyen Karadeniz, bugün itibariyle adli süreç başlatmayı düşündüklerini ancak diğer tarafın yakınlarından birinin arayarak girerek ricada bulunduğunu, birkaç gün bekleyeceklerini söyledi.'BİRİSİ ÜÇ KİŞİNİN ÜSTÜNDEN ATLAYARAK YUMRUK VURDU'Saldırıya uğrayan Ülfet Dikici'nin eltisi Kadiriye Dikici (70) ise, "Biz orada kardeşimle oturuyorduk. Başkan geldi sağa sola bakarak. Yanında üç kişi vardı. Orada çok şiddetli bir bağrışma oldu. Yeğenimin yüzünden aşağıya kan akıyordu. Ne oldu diye sorarken, başkan ve yanındakiler ayakta bekliyorlar. Bir anda sağdan soldan 60-70 kişi oldular. Biz yeğenimin kanını silerken, küfür ettiler. O da ayağa kalkar kalkmaz karnına tekme vurdular. Annesi çocuğuma vurma diye bağırırken, birisi üç kişinin üstünden atlayarak yumruk vurdu. Hepimiz ifade verdik, şikayetçi olduk. Eltim, gelinim, yeğenim, kaynım, görümcem ve ben şikayetçiyim" ifadelerinde bulundu.CHP HEYETİNDEN KARADENİZ'E DESTEK

Öte yandan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, belediye başkanı Ahmet Latif Karadeniz'i ziyaret ederek kendisine destek verdi. Heyet, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak