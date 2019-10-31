Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı

31.10.2019 18:16

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimdeki dizayn çalışmalarına devam ediyor. Bakan Selçuk bu kez, öğretmenlerle ilgili yapılan yeni bir çalışmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"GERİ BİLDİRİMLERE GÖRE TASARIMIMIZ REVİZE EDECEĞİZ"

Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda isteyen ve ihtiyaç duyan öğretmenlerimiz için hazırladığımız önlük tasarımlarının pilot uygulamasını başlattık. Sahadan gelecek geri bildirimlere göre tasarımımızı revize edecek ve yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

ÖNLÜK GİYMEK ZORUNLU MU OLACAK?

Bakan Selçuk, öğretmenlerin önlüklere ilişkin görüşlerini de dikkate alacaklarını belirtti. Bakan Selçuk önlüklerin zorunlu olup olmayacağına dair bir bilgi vermedi. Twitterdaki takipçileri ise "Bence her öğretmen isteyerek giyecektir. Zorunlu olmamalı gönüllü olmalı. Öğretmen imajı önlükle öne çıkmalı" yorumlarını yaptılar.