Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
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Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki

AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasakladığı haberini Türkiye fotoğrafıyla servis eden New York Times'a tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" dedi.

12.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:29
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye fotoğrafını kullanarak servis eden New York Times'a tepki gösterdi. Varank, "Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" dedi.

AB'DEN ABD'YE SEYAHAT YASAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı. Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti. NYT ise ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye'nin fotoğrafını kullanarak servis etti.

BAKAN VARANK ÇOK KIZDI

NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."

KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 1300'Ü AŞTI

ABD'de etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle dün başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edilmişti. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1300'ü aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yeni tip corona virüsün pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

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Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki

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Mustafa Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki

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