Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
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Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yöneltilen "Halkımız 'Evde kal' çağrısına uymuyor. Sokağa çıkma yasağı getirilecek mi?" sorusuna, "Sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" şeklinde yanıt verdi.

23.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:33
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şimdiye dek 30 vatandaşımızı canından etti. Yetkililer, zorunda kalınmadıkça evden çıkılmaması yönündeki çağrılarını ısrarla sürdürüyor ancak halkın bir bölümü çağrılara kulak vermeyerek sosyal alanlarda vakit geçirmeye devam ediyor.

Salgının sebep olabileceği vahameti önemsemeyen vatandaşlar, yetkililer ve bilinçli yurttaşları tedirgin ediyor. Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtı. Selvi, "'Evde kal' kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?" sorusunu yöneltti.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Sürecin takip edildiğini belirten Bakan Soylu, "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE"

Şimdiye kadar alınan önlemlerin Bilim Kurulu'nun kararları ışığında şekillendiğini ifade eden Soylu, sokağa çıkma yasağının değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Soylu, "Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi kendi OHAL'ini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" şeklinde konuştu.

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